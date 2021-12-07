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  2. Назван неочевидный симптом проблем с сердцем

Назван неочевидный симптом проблем с сердцем

Изжога может сигнализировать о развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


По словам врача, классическим симптомом стенокардии является жжение за грудиной.

- Изжога - это ведь тоже жжение за грудиной. Часто бывает, когда человек поступает с инфарктом и говорит, что у него ничего не было, только изжога мучала последние месяцы. Только это была не изжога, а стенокардия. А бывает и наоборот. Пациент приходит с болезнью сердца, а выявляется банальная изжога, - обратил внимание Александр Мясников.

Фото: pixabay.com
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