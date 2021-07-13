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Назван неочевидный симптом инфаркта, проявляющийся ночью

Пробуждение ночью от нехватки воздуха обязано насторожить человека, поскольку симптом может сигнализировать не только о проблеме храпа, но и указывать на развитие опасных заболеваний, например инфаркта. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


По словам специалиста, чувство нехватки воздуха по ночам часто возникает из-за панических атак. Проблема более распространена среди женщин. Также симптом может говорить о наличии у пациента апноэ сна. Дело в том, что во время храпа дыхательные пути человека перекрываются мягким небом, в результате чего в них не поступает кислород.

– Но это может быть также астма, сердечная астма и даже инфаркт. Поэтому важно обратить внимание на этот серьезный симптом и вовремя записаться на прием к врачу, – резюмировал Александр Мясников.

Фото: pixabay.com
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