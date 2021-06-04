В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников рассказал, что часто хронический кашель указывает на опасное заболевание, развивающееся в желудке.
По словам врача, хронический сухой кашель, который длится больше трех месяцев, в некоторых случаях говорит о развитии гастроэзофагеального рефлюкса – заболевания, при котором происходит заброс желчи в пищевод.
– Если принимать таблетки, понижающие кислотность, симптом пройдет, – обратил внимание Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Назван неочевидный симптом болезни желудка
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