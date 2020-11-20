Назван неочевидный фактор, вызывающий инфаркт

Это следует из данных Европейской ассоциации профилактической кардиологии.В ходе исследований установили, что более 90% пациентов с сахарным диабетом 2-го типа имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям или инсульту в течение 9 лет с момента обнаружения болезни.Ранее специалисты перечисляли и другие моменты, говорящие о возможном сердечном приступе. В их числе – посинение губ, обильное потоотделение и тяжелое сердцебиение.Инфаркт миокарда или сердечный приступ – одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения.Основной клинический признак – сильная боль за грудиной. Человек может жаловаться на дискомфорт в груди, боли в животе, горле, руке, лопатке. Нередко заболевание имеет бессимптомный характер, что является типичным для страдающих от сахарного диабета.