Люди, у которых наблюдаются симптомы депрессии, более подвержены риску возникновения сердечных заболеваний и инсульта чем те, у кого нет названной проблемы. Об этом стало известно от British Heart Foundation, пишет РИА Новости.
Ученые изучили медицинские карты более полумиллиона людей, у которых до эксперимента не наблюдались проблемы с сердцем. Участникам исследования проставляли баллы с учетом их ответов на вопросы о настроении и любых проявлениях депрессии, с которыми они могли столкнуться за последние пару недель. Тем, кто страдал от подобных симптомов, ставили высокие баллы, остальным – низкие.
Через десять лет ученые установили, что люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии в дальнейшем оказались более подвержены проблемам с сердцем. Так, известно о 21 случае сердечных заболеваний и 15 инсультах на 1000 человек с наивысшими баллами и лишь 14 случаях болезней сердца и 10 инсультах в группе с низкими баллами. Эти данные получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования.
– На сегодняшний день это крупнейшее доказательство, что чувства, связанные с депрессией, коррелируют с вероятностью возникновения проблем с сердцем и инсульта в будущем. Выявленный повышенный риск не так велик, и эти результаты лишь часть головоломки, – сообщил профессор Эмануэле Ди Ангелантонио.
Отмечается, что исследователи хотят определить, стал ли фактор депрессии случайным в приведенной статистике.
Профессор Нилеш Самани добавил, что результаты научной работы не нужно воспринимать как предупреждение о проблемах с сердцем для страдающих от плохого настроения или депрессией.
Опубликовано:
1312
Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Владимир ШЛАПАК