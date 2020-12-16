Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца

Ученые изучили медицинские карты более полумиллиона людей, у которых до эксперимента не наблюдались проблемы с сердцем. Участникам исследования проставляли баллы с учетом их ответов на вопросы о настроении и любых проявлениях депрессии, с которыми они могли столкнуться за последние пару недель. Тем, кто страдал от подобных симптомов, ставили высокие баллы, остальным – низкие.Через десять лет ученые установили, что люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии в дальнейшем оказались более подвержены проблемам с сердцем. Так, известно о 21 случае сердечных заболеваний и 15 инсультах на 1000 человек с наивысшими баллами и лишь 14 случаях болезней сердца и 10 инсультах в группе с низкими баллами. Эти данные получены на основе информации о 401 219 тысячах участников исследования., – сообщилОтмечается, что исследователи хотят определить, стал ли фактор депрессии случайным в приведенной статистике.Профессор Нилеш Самани добавил, что результаты научной работы не нужно воспринимать как предупреждение о проблемах с сердцем для страдающих от плохого настроения или депрессией.