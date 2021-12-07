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Назван напиток, стабилизирующий уровень сахара в крови

Врач Татьяна Шаповаленко в эфире программы "О самом главном" рассказала, какой напиток способен стабилизировать уровень сахара в крови.


– Зеленый чай, черника и прочие биологически активные добавки могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови, – уточнила медик.

Вместе с тем Татьяна Шаповаленко предупредила, что снизить уровень сахара в крови один напиток не способен.

– Снижают данный показатель только специальные препараты, которые назначает врач-эндокринолог. Если у пациента повышается уровень сахара в крови, нужно пройти детальное обследование, понять, что же происходит, и определить, действительно ли развивается сахарный диабет в начальной стадии, – отметила медик.

Фото: pixabay.com
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