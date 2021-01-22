Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого в чашки Петри поместили вирусы оспы и гриппа, а после залили их зеленым чаем. Через 5 минут все возбудители погибли. Подобный результат можно получить и в случае с коронавирусом. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали российские врачи.
– Зеленый чай – это тот же черный чай, просто неферментированный. Собираются листья с одного и того же дерева. Разница лишь в технологии приготовления. При ферментации получаем черный чай, без ферментации – зеленый, – сказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
По словам медика, напиток содержит специфические химические соединения, которые и оказывают это бактерицидное действие.
Для лечения коронавируса необязательно пить зеленый чай, жидкостью лучше полоскать горло, заявила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева. Для этого сначала нужно правильно заварить целебный напиток. Важно проследить, чтобы листья не находились в воде долгое время.
– Заварили листья в течение минутки, слили всю воду, выпили напиток, – отметила чайный сомелье Анна Цфасман.
После чай остужается и проводится полоскание горла и носа.
Фото: pixabay.com
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Назван напиток с антикоронавирусным эффектом
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