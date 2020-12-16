Телеведущая и врач Елена Малышева поделилась, каким препаратом лучше всего сбивать температуру при коронавирусе, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Таким она считает парацетамол – универсальный препарат.
– Парацетамол подходит практически всем. И еще один важный плюс – его могут принимать беременные и кормящие женщины, – пояснила Малышева.
Врач отметила, что парацетамол – жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной, кормящей женщины и малыша или плода "доказана с самым высоким критерием". Аспирин же, считает Малышева, опасен для детей младше 12 лет.
Малышева также упомянула ибупрофен – с помощью него температуру могут сбивать и взрослые, и дети.
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Назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе
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