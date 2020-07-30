Назван лучший сериал века

Кадр: сериал «Игра престолов»

Самым лучшим сериалом века большинство британских зрителей признало «Игру престолов». Второе место занял сериал «Очень странные дела», а на третьем оказался «Доктор Кто».В десятку лучших шоу также попали «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль».Кстати, ранее сообщалось, что заключительная серия последнего, восьмого, сезона «Игры престолов» собрала свыше 19,3 миллиона зрителей. Это рекордное количество просмотров для телеканала HBO, на котором показывали проект.