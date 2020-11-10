Специалисты назвали наиболее распространенный симптом меланомы, а также выявили способ, как определить рак кожи самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости.
Меланома – злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток. Преимущественно образуется в коже, реже – сетчатке глаза и слизистых оболочках.
По мнению медиков из организации Melanoma UK, распространенным симптомом рака кожи является появление новых родинок или изменение уже существующих.
Для определения меланомы эксперты рекомендуют использовать метод ABCDE.
В данной аббревиатуре "A" обозначает асимметрию, так как у меланомы зачастую видоизменяется форма. Буква "B" символизирует края, так как переводится с английского слова border – и становятся заметны из-за неровных границ. "C" – имеет отношение к цвету, видимо, отсылка к английскому слову color. Меланомы бывают многоцветными – когда черный, коричневый и красный смешиваются с белым или синим оттенками. "D" символизирует диаметр: злокачественные образования – все больше шести миллиметров в диаметре. Крайняя в аббревиатуре "E" означает эволюцию очага.
Эксперты предупреждают, что при обнаружении изменения цвета, формы или размера родинки, необходимо сразу же обратиться к специалисту. Чем раньше будет выявлен рак, тем выше шансы вылечить заболевание.
Фото: pixabay.com
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Назван главный симптом рака кожи
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