Стали известны лучшие картины 2020 года, сообщает РИА Новости.
По версии американской премии People’s Choice Awards, фильмом года стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Лучшей комедией признали картину «Будка поцелуев – 2». «Гамильтон» стал лучшим драматическим фильмом. Лучшим вариантом для семейного просмотра посчитали мультфильм «Вперед». Лучшим актером признали Уилла Смита, актрисой – Тиффани Хэддиш.
Фото: ivi.ru
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Назван главный фильм года
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