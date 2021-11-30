Назван фрукт с большим содержанием йода

Фрукт фейхоа является чемпионом по содержанию йода, сообщил в эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Фейхоа, как оказалось, является чемпионом по содержанию йода – вещества, которое заряжает нашу щитовидную железу и дает человеку силы, – отметил профессор.
По словам врача, ранее считалось, что больше всего йода содержится в морепродуктах, в частности в водорослях и мидиях. Выяснилось, что фейхоа в этом перечне лидер. В ста граммах фрукта – 20 суточных норм йода, тогда как в ста граммах ламинарии – 15 суточных норм, а в ста граммах мидий – 2 суточные нормы.
– При этом чем ближе фейхоа растет к морю или океану, тем больше йода содержится в нем, – обратил внимание Андрей Продеус и добавил, что в одном фрукте 3–4 суточные нормы йода.
Кроме того, отметил профессор, фейхоа содержит один из самых сильных антиоксидантов из разряда эпигаллокатехинов. Он защищает клетки от воздействия свободных радикалов, из-за которых может развиваться рак.
– В 2019 году группа итальянских ученых очень внимательно изучила эпигаллокатехины фейхоа и определила, что они входят в топ природных антиоксидантов, – заключил Андрей Продеус.
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