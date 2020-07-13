Авокадо может уничтожать холестерин в организме человека, рассказала кулинар и писательница Ольга Ивенская. Об этом и другой пользе продукта говорилось в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как рассказала кулинар, авокадо не может навредить, ведь его мякоть не провоцирует аллергию. Кроме этого, во фрукте больше калия, чем в бананах. Также он богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые обеспечивают наилучшее функционирование органов, включая сердце.
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В авокадо содержится магний и очень мало натрия, это сочетание для сердца – просто коктейль здоровья. Кроме того, продукт часто советуют есть при диетах, чтобы похудеть.
По словам эксперта, содержащийся в авокадо жир помогает уничтожить в организме «плохой» холестерин, при том, что в самом фрукте его нет.
В заключение специалист обратила внимание, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию поставляют всего пять.
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Назван фрукт, который уничтожает холестерин в организме
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