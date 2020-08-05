Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз

Генетика является причиной рака только примерно в 15% случаев. Об этом заявил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.





Гораздо большее значение имеют мутации, связанные с возрастом и образом жизни. Например, курение увеличивает риск заболевания некоторыми видами рака в 30 раз, риски возрастают, если к курению добавляется злоупотребление алкоголем.





По словам специалиста, организм сможет восстановиться только через десять лет после того, как человек бросит курить, передает РИА Новости.

"Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки", – сказал онколог.





Также на предрасположенность к онкологическим заболеваниям влияет возраст. После 65 каждые пять лет на 10% увеличивается количество клеточных мутаций, которые иммунитет уже не способен сдерживать, отметил эксперт.

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