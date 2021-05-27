Между прививкой от коронавирусной инфекции и любой другой вакциной нужно выдерживать интервал не менее двух месяцев. Об этом в программе "Жить здорово" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Перерыв в два месяца требуется между любой прививкой и вакциной "Спутник V". В будущем, скорее всего, этот срок будет уменьшен, как и при других вакцинах, до четырех недель, – отметил Андрей Продеус.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева объяснила, что такой большой срок рекомендован из-за перестраховок, вызванных распространением новой инфекции.
– Когда мы говорим о любых вакцинах, например гриппозной и пневмококковой, мы либо должны привить человека в один день, но в разные части тела, либо тоже развести их на 4 недели, если не сделали инъекции в течение суток. Это стандартный иммунологический и вакцинологический протат, – заключил Андрей Продеус.
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Назван допустимый перерыв между прививкой от COVID-19 и любой другой вакциной
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