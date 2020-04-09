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Назван актер, чаще других игравший в кино злодеев

Составлен рейтинг актеров, которым чаще других доводилось играть в кино отрицательных персонажей.

Всего в списке 500 актеров, сообщает guarantorloans со ссылкой на IMDb. Чаще всех играл злодеев Роберт Де Ниро. У него 19 таких ролей, пишет Independent, — от Вито Корлеоне во второй части "Крестного отца", за которого он получил "Оскара", до Джимми Конвэя в "Славных парнях" Мартина Скорсезе или Нила Макколи в "Схватке".

На второе место исследователи поставили Петера Стормаре — 17 ролей отрицательных героев ("Фарго", "Большой Лебовски", "Плохие парни-2" и другие), передает РИА Новости.

На третьем месте с 16 ролями злодеев Рон Перлман ("Обреченность", "Полицейская академия", "Люди в черном" и другие).

В первую десятку специалистов по отрицательным персонажам вошли также Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

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