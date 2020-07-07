Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях

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БЕЛТА

Уполномоченным представителем Главы государства в Гомельской области назначен первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, представлять Главу государства в Гродненской области уполномочен заместитель Премьер-министра Александр Субботин.Александр Лукашенко также освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных представителей Главы государства соответственно в Витебской и Могилевской областях.