Назначены новые уполномоченные представители Главы государства в Гомельской и Гродненской областях. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 7 июля, проинформировали sb.by в пресс-службе Президента.
Фото: архив БЕЛТА
Уполномоченным представителем Главы государства в Гомельской области назначен первый заместитель Премьер-министра Николай Снопков, представлять Главу государства в Гродненской области уполномочен заместитель Премьер-министра Александр Субботин.
Александр Лукашенко также освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных представителей Главы государства соответственно в Витебской и Могилевской областях.
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Назначены уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях
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