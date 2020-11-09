Назначение глав райисполкомов, уменьшение контроля над экономикой, объединение школьного и вступительного экзаменов – Гомельщина поднимает актуальные вопросы

По итогам гомельских дискуссионных площадок выработаны значимые предложения по изменению законодательства.
Большой блок инициатив уделен местному самоуправлению. Например, гомельчане предлагают, чтобы глав райисполкомов утверждал не Президент, а председатель облисполкома или местные Советы депутатов. Полномочия депутатов этих Советов можно увеличить до 5 лет. Именно региональную законодательную и исполнительную власть стоит нагрузить, и здесь важным вопросом является система перераспределения финансов, уверен депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Стельмашок:
– Больше инициативы, больше власти надо дать органам местного самоуправления. Все начинается с бюджета. На мой взгляд, очень конструктивные предложения – дать больше возможностей распоряжаться бюджетами и дотациями районным, городским, областным Советам. Люди на местах знают лучше свои проблемы и найдут наиболее оптимальное их решение.
Экономические площадки выработали целый ряд инициатив, продиктованных развитием национальной экономики. В этом списке – снижение контроля государства за экономикой и бизнесом, смягчение фискальной нагрузки, повышение эффективности управления госпредприятиями (за счет привлечения креативных менеджеров и стимулирования их работы), установление тарифов на электроэнергию и природный газ без привязки к иностранной валюте.
Однако, наверное, самое бурное обсуждение вызвали вопросы образования, здесь назрели перемены, озвучила предложения докладчик – директор гомельский школы № 11 Наталья Литвинова:
– Коронавирус внес коррективы в учебный процесс. Дистанционное образование становится актуальным, но оно даже не прописано в Кодексе об образовании. Как рассчитывать оплату труда педагогов? Как принимать по интернету экзамены? Еще одна важнейшая тема – ликвидация ненужной нагрузки на выпускные классы. Намного эффективней объединить выпускные и вступительные экзамены.
Главными предложениями (национального масштаба) стали перераспределение конституционных полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом с усилением роли Парламента. А также – переход на смешанную систему выборов депутатов Национального собрания, это позволит эффективно развиваться политическим партиям.
Опубликовано:
549
Назначение глав райисполкомов, уменьшение контроля над экономикой, объединение школьного и вступительного экзаменов – Гомельщина поднимает актуальные вопросы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ