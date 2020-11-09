Назначение глав райисполкомов, уменьшение контроля над экономикой, объединение школьного и вступительного экзаменов – Гомельщина поднимает актуальные вопросы

Большой блок инициатив уделен местному самоуправлению. Например, гомельчане предлагают, чтобы глав райисполкомов утверждал не Президент, а председатель облисполкома или местные Советы депутатов. Полномочия депутатов этих Советов можно увеличить до 5 лет. Именно региональную законодательную и исполнительную власть стоит нагрузить, и здесь важным вопросом является система перераспределения финансов, уверенЭкономические площадки выработали целый ряд инициатив, продиктованных развитием национальной экономики. В этом списке – снижение контроля государства за экономикой и бизнесом, смягчение фискальной нагрузки, повышение эффективности управления госпредприятиями (за счет привлечения креативных менеджеров и стимулирования их работы), установление тарифов на электроэнергию и природный газ без привязки к иностранной валюте.Однако, наверное, самое бурное обсуждение вызвали вопросы образования, здесь назрели перемены, озвучила предложения докладчик –Главными предложениями (национального масштаба) стали перераспределение конституционных полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом с усилением роли Парламента. А также – переход на смешанную систему выборов депутатов Национального собрания, это позволит эффективно развиваться политическим партиям.