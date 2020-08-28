Новым руководителем "Минскводоканала" назначен Федор Римашевский, сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
"Распоряжением председателя Минского горисполкома руководителем УП "Минскводоканал" назначен Федор Римашевский. Он вступил в должность 28 августа", – говорится в сообщении пресс-службы Мингорисполкома.
Ранее Федор Римашевский занимал пост первого заместителя председателя Мингорисполкома.
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Назначен новый руководитель "Минскводоканала"
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ