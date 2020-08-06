Назначен новый генеральный директор предприятия «Минсктранс»

Весной на заслуженный отдых был отправлен Леонтий Папенок, возглавлявший «Минсктранс» почти 15 лет, пишет Минск-Новости.

Новым генеральным директором предприятия «Минсктранс» стал Олег Дзюбенко, исполнявший обязанности директора после ухода с должности Леонтия Папенка.

Согласно данным сайта «Минсктранса», новый руководитель вступил в должность с 31 июля 2020 года.

Известно, что Олег Дзюбенко начинал трудиться в должности мастера в троллейбусном депо № 3 ТТУ г. Минска, затем продолжил длинный трудовой путь, в том числе на разных должностях ГП «Минсктранс».