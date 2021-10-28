Назаров: производство минских автобусов за пятилетку возрастет до 3 тысяч машин в год

Контракт на производство автобусов под ключ может быть подписан в ближайшее время. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Назаров сегодня в ходе совместного заседания палат Национального собрания Беларуси для вопросов парламентариев и ответов Правительства.





Вице-премьер сообщил, что в предстоящей пятилетке в промышленности планируется провести масштабную реконструкцию автобусного производства Минского автомобильного завода:

– Мы увеличим мощности производства до 3 тыс. штук в год. Сегодня выпускаем максимально 1,5 тыс. Вчера была встреча с потенциальным европейским инвестором. Скорее всего, мы с ним подпишем в ближайшее время контракт на производство автобусов под ключ.





Второе направление работы – полная модернизация производства Минского тракторного завода с поэтапным увеличением объема выпуска тракторов современного технического уровня. Юрий Назаров пояснил:

– Модернизация тракторостроительного производства позволит практически удвоить суммарный выпуск тракторов и машин до 70 тысяч штук к 2030 году и, соответственно, удвоить экспорт.