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  2. Назаров: Президент в ближайшее время намерен посетить мотовелозавод

Назаров: Президент в ближайшее время намерен посетить мотовелозавод

Об этом по итогам совещания по вопросам развития отечественной мотовелотехники, прошедшего сегодня во Дворце Независимости, заявил журналистам вице-премьер Юрий Назаров. Подчеркнул: мотовелозавод не просто сохранен, но и имеет определенные компетенции:


– Мы рассматривали перспективы производства мотовелотехники. Решение принято простое: предприятию быть, предприятие должно развиваться дальше. Вариантов развития предприятия было несколько. Обсуждали, на каких площадях его развивать: на существующих, вплоть до того, в каком корпусе, либо же подыскать новые. Президент принял решение выехать на место и там принять окончательное решение.

Перспективы развития Юрий Назаров обрисовал такие:

– Мы понимаем, что рядом расположен крупнейший потребитель – Европейский союз. По оценке специалистов, емкость этого рынка ежегодно составляет до 30 миллионов единиц веломототехники. И прирастать он будет ежегодно до 9 процентов, причем за счет электромототехники. Понятно, что создаваемое производство должно быть экспортоориентированным. Однако с каким продуктом можно прийти на этот рынок? С качественным. Но на существующих площадях создать современный качественный продукт уже невозможно. Можно прирасти по показателям. По имеющимся планам, до 2023 года мотовелозавод собирается удвоить объем производства велосипедов, но это уже не развитие, а движение по инерции. Поэтому мы предлагали вариант создания абсолютно нового производства. Нового технологически, с другими подходами, других масштабов (на заводе «Оптрон» у нас, например, есть компетенции, наработки по созданию ведущего колеса). Единственное, нужно выбрать оптимальный вариант, чтобы с минимальными затратами создать новое производство.

Вице-премьер отметил: один из возможных источников нового производства – инновационный фонд Мингорисполкома. К слову, говоря о финансовых механизмах развития предприятия, Юрий Назаров напомнил о том, что площадка, где расположен мотовелозавод, обременена долгами и находится под управлением антикризисного управляющего, имеется определенный круг кредиторов. Кроме того, по словам вице-премьера, мотовелозавод ныне занимает площадь в 27 гектаров:


– Но такая площадка для нового производства абсолютно не нужна. Поэтому горисполком предлагает эту площадку, как один из вариантов, передать Минскому городскому технопарку. Чтобы именно технопарк управлял этой площадью. Для самого же завода оставить 4,5 гектара. И уже в рамках технопарка на оставшейся площадке постараться развернуть производство комплектующих, утрированно – от спиц до звонков.

Производство, обратил внимание Юрий Назаров, должно быть с максимальной локализацией:

– Сегодня ее уровень 41 процент, а если реализовать эту бизнес-идею, то локализация возрастет до 60 процентов. А это уже хорошо.

Что касается претензии Главы государства к отсутствию собственного конструкторского бюро, Юрий Назаров отметил, что этот вопрос как таковой на перспективы развития предприятия не влияет:

– Да, оно действительно отсутствует, но на аутсорсинге работают два конструктора. Один занимается велотехникой, другой – мототехникой. Этот недостаток компенсирован тем, что «Оптрон» (это предприятие Академии наук) разрабатывает для них какие-то новые базовые модели. Правда, акценты делают на электровелосипедах и электротранспорте.

Фото: БЕЛТА
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