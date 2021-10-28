Назаров о противодействии санкциям: по каждому ведомству у нас разработана дорожная карта

Об этом заместитель Премьер-министра Юрий Назаров заявил в ходе совместного заседания палат Национального собрания для вопросов парламентариев и ответов Правительства. Отвечая на вопрос депутата Олега Гайдукевича о санкциях, вице-премьер констатировал: это завтра не закончится.

– Мы принимаем исчерпывающие и адекватные меры для того, чтобы минимизировать их последствия. Взять, к примеру, предприятие «Белнефтехим» – оно с 2007 года под санкциями. По каждому ведомству у нас разработана дорожная карта. Она не застывшая. Там нет такого алгоритма, что если Евросоюз введет 5-й пакет санкций, то мы уже знаем, куда поставлять продукцию. Но мы знаем, что нужно предпринимать в случае дальнейшего углубления санкций. Во время своего доклада Президенту о результатах работы промышленного комплекса я как-то сказал: когда все плохо, темпы падают, что-то еще, мы всегда ищем виновных. Но сегодня у нас не все плохо. Даже по тем показателям, что я привел сегодня во время доклада, мы растем.

Кроме того, по мнению Юрия Назарова, в том, что предприятия не развалились в то время, когда их пытались расшатать "змагары", есть заслуга именно руководителей:

– Для многих это был серьезный экзамен. Многие руководители предприятий мобилизовались, понимая, во что это может превратиться. Поэтому говоря о готовности к следующим пакетам санкций, мы понимаем, что есть кадровый потенциал, способный на это адекватно отреагировать.

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