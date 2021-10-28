Назаров: нефтехимический комплекс диверсифицирует производство

Для нефтехимической отрасли Беларуси в условиях санкционного давления единственно возможной стратегией сохранения конкурентоспособности и устойчивой работы является диверсификация существующего производства. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Назаров сегодня в ходе совместного заседания палат Национального собрания Беларуси для вопросов парламентариев и ответов Правительства.





Вице-премьер сообщил, что для нефтехимической отрасли Беларуси в условиях санкционного давления единственно возможной стратегией сохранения конкурентоспособности и устойчивой работы является диверсификация существующего продуктового производства организаций и производств, выпуск новых нефтехимических продуктов:

– В этих целях на заводе «Полимир» мы наконец-таки приняли решение и определились со строительством новой этилен-пропиленовой установки.





Как сообщалось ранее, простой срок окупаемости установки ЭП-200 с даты ввода составляет от 9 до 10 лет в зависимости от стоимости готовой продукции. Предприятием проведены расчеты для различных условий хозяйствования, в том числе для условий «пессимистичных» цен. При этом отказ от строительства ЭП-200 привел бы к закрытию «Полимира» в среднесрочной перспективе. Предварительная стоимость строительства ЭП-200 составляла 0,5 млрд долларов. Возможность реализации проекта рассматривалась с 2016 года.