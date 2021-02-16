Об этом сегодня на проходящем во Дворце Независимости совещании по вопросам развития отечественной мотовелотехники заявил заместитель Премьер-министра Юрий Назаров:
– Выпускается более 120 моделей велосипедов и более 9 моделей мототехники, хотя, когда мотовелозавод создавался, речь шла о 20 и 4 моделях соответственно, – отметил вице-премьер. – В 2020 году обществом произведено 69 тысяч велосипедов и 3 тысячи единиц мототехники. В 2019 году мы освоили выпуск нового вида продукции – электровелосипедов. В 2020 году выпущено 236 единиц такой техники. Абсолютно изменился ассортимент. Из советских велосипедов со стальной рамой осталось 4 модели. Все остальные – абсолютно новые: горные, детские и так далее. Численность работающих на предприятии увеличилась до 120 человек. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности за прошлый год положительные. Рост выручки от реализации продукции к уровню 2019 года – 135 процентов, чистая прибыль увеличилась в четыре раза. Экспорт товаров – почти 6,3 миллиона долларов. И впервые в прошлом году экспорт стал равен импорту.
Фото: БЕЛТА
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Назаров: можно констатировать, что мотовелозавод сохранил отечественное производство мото- и велотехники
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