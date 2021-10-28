Назаров: Беларусь и Россия стремятся избегать дублирования производств

Роль промышленной интеграции в рамках Союзного государства особенно возрастает в условиях санкционного давления извне. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Назаров сегодня в ходе совместного заседания палат Национального собрания Беларуси, отвечая на вопрос депутата, председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрея Савиных.





Парламентарий поинтересовался у вице-премьера:

- Вы упомянули, что у нас работает программа импортозамещения. Но есть ли у нас критически важные импортные детали, отказаться от которых мы не можем? И какова доля импортных деталей в основных видах продукции нашего производства?





Юрий Назаров пояснил, что вопрос стоит рассматривать шире, и его решение - в механизмах белорусско-российской интеграции:

- Могу для примера сказать, что МТЗ доля импортных комплектующих на конвейере - до 50 процентов. Но это в основном Российская Федерация. У нас подписана министрами союзная программа, есть план действий по ее реализации. Главное в ней - необходимость унификации законодательств. Программа позволит также избежать дублирования производств. Скажем, в России уже не первое десятилетие будируется вопрос о создании собственного карьерного самосвала. А для чего? Если у нас есть с советских времен современнейшее и конкурентоспособное производство - БЕЛАЗ, занимающее треть мирового рынка. Вот мы и обсуждаем с россиянами, ищем взаимоприемлемые решения. А программа для этого разработана и скоро будет принята - в рамках Высшего Госсовета.