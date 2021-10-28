Назаров: агрессивная санкционная политика ряда стран не оставлена без ответа

По оценке Правительства Беларуси, объем промышленного производства по итогам 2021 года ожидается на уровне 105,3 процента. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Назаров сегодня в ходе совместного заседания палат Национального собрания Беларуси для вопросов парламентариев и ответов Правительства.





Вице-премьер сообщил, что реальная заработная плата в Беларуси выросла на 7,2 процента в сравнении с январем –августом 2020 года. Число же работников, находившихся в режиме вынужденной неполной занятости, минимальное с 2014 года: 24,5 тысячи человек по итогам восьми месяцев 2021 года. Юрий Назаров сообщил:

– По нашей оценке, объем промышленного производства по итогам 2021 года ожидается на уровне 105,3 процента, и прогнозируем более 103 процентов к уровню промышленного производства в следующем году.





Продолжается работа с ключевыми нашими партнерами на традиционных рынках товаров, в основном это Российская Федерация. При этом вице-премьер напомнил:

– Работа промышленного комплекса осуществляется в крайне напряженных условиях. Это и санкционное давление с высокой вероятностью его дальнейшего усиления, и эпидемиологическая обстановка. Основное негативное влияние санкций обусловлено увеличением издержек, связанных с необходимостью замены поставщиков комплектующих, сырья и материалов, с удлинением срока прохождения платежей. Все это в комплексе отражается на исполнении наших обязательств. Но агрессивная политика ряда стран не оставлена без ответа, Правительством в отношении таких стран принят ряд ответных специальных мер. Кроме того, нашими субъектами хозяйствования – МАЗом, БЕЛАЗом – поданы иски в европейские инстанции, наши заявления приняты к рассмотрению. Мы требуем аннулировать ограничительные меры, принятые Евросоюзом к этим предприятиям.