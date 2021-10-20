Назаренко проведет 23 октября прямую телефонную линию

Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, гражданства и миграции, безопасности дорожного движения, а также оказания охранных услуг, можно задать с 9:00 до 12:00 по телефону (8-017) 218-55-30.