SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Назаренко проведет 23 октября прямую телефонную линию

Назаренко проведет 23 октября прямую телефонную линию

Первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Юрий Назаренко проведет прямую телефонную линию 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Фото: БЕЛТА

Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений,  гражданства и миграции, безопасности дорожного движения, а также оказания охранных услуг, можно задать с 9:00 до 12:00 по телефону (8-017) 218-55-30.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы