Назаренко проведет 23 октября прямую телефонную линию

Первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Юрий Назаренко проведет прямую телефонную линию 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
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Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, гражданства и миграции, безопасности дорожного движения, а также оказания охранных услуг, можно задать с 9:00 до 12:00 по телефону (8-017) 218-55-30.