Назарбаев: близкие страны не имеют других путей, кроме как развиваться на основе взаимовыгодной интеграции

Об этом почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
– 30 лет назад время требовало принятия новых смелых решений. Необходимо было срочно восстанавливать разрушенные торговые связи между нашими странами. Именно тогда в стенах Московского госуниверситета я впервые инициировал идею создания ЕврАзЭС. Я уверен, что страны, которые географически близки, с общими традициями, историей, не имеют других путей, кроме как развиваться на основе совместной взаимовыгодной интеграции. Потребовалось два десятка лет упорной работы всех стран, но сегодня эта идея воплотилась в жизнь. Мы прошли период становления. ЕАЭС в качестве полноценного интеграционного объединения стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик. За время своего существования ЕврАзЭС подтвердил, что члены союза являются надежными партнерами, союзниками, эффективно помогающими друг другу. Сегодня в условиях мировых вызовов, которые поставила пандемия COVID-19, нам требуется еще большее сотрудничество.
По мнению Нурсултана Назарбаева, отдельным событием стало предоставление Узбекистану статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС. При этом добавил:
– Считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем. Пример Узбекистана должен вдохновить. По-моему, Узбекистан от этого немало выиграл.
Первый Президент Казахстана также предложил создать четырехсторонний экономический форум «Большая Евразия», в том числе на базе ЕАЭС, ШОС и ЕС, – с целью дальнейшего укрепления сотрудничества.
Нурсултан Назарбаев в своем выступлении также подчеркнул важность продолжения совместной работы над устранением остающихся изъятий и ограничений на общем рынке. Отметил, что сохранение барьеров и различных форм контроля уводит от главной цели, которая заключается в формировании союза и обеспечении четырех свобод в части движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Почетный председатель ВЕЭС отметил и появление новой климатической повестки дня. В связи с этим необходимы инвестиции, новые подходы в развитии экономик стран, фокус на высокотехнологичных решениях. Странам предстоит вместе найти выход из старой модели роста, определив для ЕАЭС новые направления, отвечающие современным реалиям.
Призвал Нурсултан Назарбаев и к дальнейшему развитию интеграции и укреплению союза:
– Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к тому, чтобы вывести наши экономики на путь восстановления и роста.
Еще одно предложение – совместно реализовать обширную программу импортозамещения. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что союз по большинству позиций может быть самодостаточным:
– Мы можем осуществить программу импортозамещения внутри союза, и это создаст рабочие места, это даст работу нашим людям. Экономическая комиссия могла бы проработать этот вопрос. Это выгодно всем. Вы это знаете.
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