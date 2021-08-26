Назад в будущее: в минский прокат спустя 40 лет выходит реставрированный фантастический фильм «Побег из Нью-Йорка»

На экранах нескольких минских кинотеатров выходит культовый американский боевик «Побег из Нью-Йорка», отмечающий в этом году 40-летний юбилей, сообщили в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.

Кадр из фильма.

– С 26 августа в кинотеатрах «Пионер», «Ракета» и «Центральный» начинается показ одного из знаковых голливудских проектов начала 1980-х от мастера жанрового кино Джона Карпентера – боевика «Побег из Нью-Йорка», – проинформировали на предприятии. – Зрители увидят 4К-реставрацию картины, созданную в 2018 году и одобренную режиссером и оператором. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Действие фильма разворачивается в 1997 году. Согласно сюжету, Соединенные Штаты Америки захлестнула волна преступности, в связи с чем остров Манхэттэн был превращен в тюрьму строгого режима. Бывший солдат Змей Плискин получает задание в течение 24 часов спасти президента США, который попал на территорию тюрьмы, и был взят в плен заключенными. В ролях: Курт Рассел, Ли Ван, Клиф Эрнест, Боргнайн Дональд Плезенс, Айзек Хейз, Сизон Хабли.

Известно, что сюжет к фильму «Побег из Нью-Йорка» Карпентер написал еще в середине 1970-х, к этому его побудил произошедший в тот период Уотергейтский скандал. Съемки проходили преимущественно в Сент-Луисе, бюджет фильма составил 6 миллионов долларов. В США выход картины состоялся 10 июля 1981 года. Фильм имел коммерческий успех и был благоприятно оценен критиками, впоследствии он занял 52-е место в списке 100 величайших научно-фантастических фильмов всех времен по версии ресурса Totalscifionline.