Посол Беларуси в Кении Павел Взяткин встретился с губернатором столичного округа Найроби Анн Канану Мвенда, в которой приняли участие также руководители профильных служб Администрации округа. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
«Посол Беларуси отметил важность межрегионального сотрудничества для развития двусторонних отношений, в частности, в экономической сфере. Павел Взяткин предложил ряд потенциально перспективных направлений для проработки, в том числе в области общественного транспорта, поставок белорусской техники муниципального назначения, переработки отходов», — рассказали в посольстве Беларуси в Кении.
Павел Взяткин предложил губернатору посетить с визитом Беларусь и лично ознакомиться с белорусским опытом и имеющимися возможностями. Губернатор Анн Канану Мвенда отметила актуальность высказанных предложений для столичного округа и потребность в технологиях для развития региона.
Правительство Кении проводит активную политику по защите окружающей среды. В этой связи губернатор заинтересовалась информацией о производимых ОАО «Белкоммунмаш» электробусах.
Анн Канану Мвенда также считает перспективным сотрудничество с Беларусью в области культуры и спорта. Губернатор высказала готовность рассмотреть конкретные предложения белорусской стороны. Посол Беларуси и губернатор Найроби договорились о продолжении регулярных контактов.
Фото посольства Беларуси в Кении
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Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
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