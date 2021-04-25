Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения

«Посол Беларуси отметил важность межрегионального сотрудничества для развития двусторонних отношений, в частности, в экономической сфере. Павел Взяткин предложил ряд потенциально перспективных направлений для проработки, в том числе в области общественного транспорта, поставок белорусской техники муниципального назначения, переработки отходов», — рассказали в посольстве Беларуси в Кении.Павел Взяткин предложил губернатору посетить с визитом Беларусь и лично ознакомиться с белорусским опытом и имеющимися возможностями. Губернатор Анн Канану Мвенда отметила актуальность высказанных предложений для столичного округа и потребность в технологиях для развития региона.Правительство Кении проводит активную политику по защите окружающей среды. В этой связи губернатор заинтересовалась информацией о производимых ОАО «Белкоммунмаш» электробусах.Анн Канану Мвенда также считает перспективным сотрудничество с Беларусью в области культуры и спорта. Губернатор высказала готовность рассмотреть конкретные предложения белорусской стороны. Посол Беларуси и губернатор Найроби договорились о продолжении регулярных контактов.Фото посольства Беларуси в Кении