Это произошло вечером 11 августа. Сейчас сотрудники уголовного розыска установили личности причастных к происшествию. Ими оказались два подростка, сообщается на официальном сайте МВД Беларуси.
– В центре Жабинки местные милиционеры охраняли общественный порядок, когда в сторону служебной «газели» полетела бутылка с горючей жидкостью и зажженной тряпкой. Снаряд разбился рядом с машиной, однако вспыхнувший огонь повредил обшивку буса. Тогда в результате происшествия никто не пострадал, – рассказали в ведомстве.
Позже выяснилось, что за инцидент ответственны два местных подростка: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а 16-летний метнул его в автомобиль. Как отметили в МВД, парень так хотел отвлечь правоохранителей от службы.
На старшего задержанного заведены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия со взрывчатыми веществами. Он ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности. В ведомстве добавили: так как младший парень не достиг возраста уголовной ответственности, на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростка же поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, где он ранее состоял за мелкое хищение из магазина.
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Найдены подростки, которые бросили коктейль Молотова в милицейский автомобиль
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ