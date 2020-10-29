Найдены подростки, которые бросили коктейль Молотова в милицейский автомобиль

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– рассказали в ведомстве.Позже выяснилось, что за инцидент ответственны два местных подростка: 15-летний парень изготовил коктейль Молотова, а 16-летний метнул его в автомобиль. Как отметили в МВД, парень так хотел отвлечь правоохранителей от службы.На старшего задержанного заведены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел и незаконные действия со взрывчатыми веществами. Он ранее не был судим и не привлекался к административной ответственности. В ведомстве добавили: так как младший парень не достиг возраста уголовной ответственности, на его родителей составят протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростка же поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, где он ранее состоял за мелкое хищение из магазина.