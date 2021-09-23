Найдены обломки самолета Ан-26, пропавшего с радаров в Хабаровском крае

Такую новость сообщает ТАСС. Информацию подтвердили в объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье».
Так выглядит самолет Ан-26
В «Заповедном Приамурье» раскрыли некоторые подробности: «Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский». Кроме того, в дирекции уточнили, что разбился пропавший накануне Ан-26 в заповеднике Большехехцирский, «у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги». Известно, что самолет обнаружили при облете с вертолета МЧС, на борту находились сотрудники дирекции заповедников.
В администрации Корфовского поселения заявили о готовности мобилизовать волонтеров и предоставить необходимую технику. Следователи изъяли документацию по пропавшему самолету. Назначена химическая судебная экспертиза образцов топлива. На место обнаружения обломков выехала наземная поисково-спасательная группа.
Большехехцирский заказник расположен в 15-20 км южнее Хабаровска.
Самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября во время рейса, который совершался с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек, все – члены экипажа. Как сообщили в МЧС РФ, их судьба пока неизвестна.
Фото: архив ТАСС