Археологи и геологи подтвердили, что следы предков людей в южноафриканской пещере Вандерверк, включая орудия труда и признаки использования огня, являются древнейшими среди тех, что найдены в пещерных поселениях. Статья исследователей опубликована в журнале Quaternary Science Reviews.
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Команда проанализировала осадочный слой толщиной 2,5 метра, содержащий каменные орудия труда, останки животных и остатки кострищ с помощью двух методов датирования захоронений. Один из них был основан на палеомагнетизме, когда на намагниченность частиц глины в осадочном слое влияет направление магнитного поля Земли. Второй метод представлял собой измерение соотношения изотопов в кварцевых частицах, помогающих определить время, когда песок попал в пещеру.
Экспертам удалось установить приблизительную дату перехода от инструментов олдувайской культуры (в основном острых хлопьев и рубил) к ранним ручным топорам. Это произошло более одного миллиона лет назад.
Олдувайская культура возникла 2,6 миллиона лет назад и исчезла миллион лет назад. Датирование показало, что возраст каменных инструментов, найденных в Вандерверке, достигает 1,8 миллиона лет, что сегодня устанавливает новый рекорд среди пещерных артефактов, принадлежащих данной культуре. Следы намеренного разведения костров (сгоревшие кости, пепел, обожженные камни) датируются одним миллионом лет. Другие популярные археологические образцы, говорящие о раннем применении огня, до сих пор обнаруживались лишь под открытым небом.
Фото: pixabay.com
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Найдены древнейшие следы пещерного человека
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