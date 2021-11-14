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  2. Найдены 60 беженцев, которых Польша более суток держала за колючей проволокой

Найдены 60 беженцев, которых Польша более суток держала за колючей проволокой

60 беженцев, которых Польша более суток держала в клетке из колючей проволоки на своей территории, а как стемнело, куда-то увела, найдены.

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Сегодня утром мы нашли этих людей в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе. Здесь и пожилой курд, у которой вместо ноги протез. Эти люди рассказали, что с ними произошло после "освобождения"  из польского освенцима. Польские силовики отвели беженцев на другую часть границы, подальше от глаз журналистов и своих же прожекторов, приподняли крепко "демократическое" ограждение и вытолкали несчастных на территорию Беларуси. Показали направление к лагерю. Который, к слову, был в трёх километрах от места нарушения нашей границы. И вот люди здесь. 



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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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