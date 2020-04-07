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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди — Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин обнаружено полицией в понедельник у берегов Чесапикского залива, сообщает CBS. Находившийся с ней восьмилетний сын Гидеон пока не найден.


Внучка Кеннеди с сыном 2 апреля находились в водах залива на каноэ, когда попали в шторм. Муж Мейв предположил, что жена с сыном сели в каноэ, чтобы достать мяч, который угодил в воду во время игры во дворе их дома, который находится на берегу. Ветром каноэ унесло далеко от берега, и они просто не смогли вернуться обратно, пишет ТАСС

Перевернутое каноэ было обнаружено вечером 3 апреля в нескольких километрах от дома.

Фото: pixabay


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