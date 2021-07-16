Найдено "суперантитело" против коронавируса

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Эксперты проанализировали 12 антител, которые вырабатывались в организме у зараженных SARS-CoV-2 или SARS-CoV людей. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Его принято называть рецептор-связывающим доменом.Ученые создали список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций из группы сарбековирусов. Они установили, что одно из антител (S2H97) может прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и ликвидировать их в живых клетках. К такому выводу специалисты пришли, проведя эксперимент с хомяками.Авторы исследования считают, что необходимо универсальное антитело, так как инфекция будет продолжать мутировать, несмотря на наличие вакцин. Пока нельзя утверждать, что S2H97 может быть эффективен и от новых штаммов, но открытие "суперантитела" должно подготовить человечество к борьбе с новыми мутациями вируса.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано 188,1 миллиона случаев заражения COVID-19. По статистике Университета Джонса Хопкинса, цифра приближается к 189 миллионам. Умерли более 4 миллионов пациентов. Самая тяжелая ситуация наблюдается в США, Индии и Бразилии.