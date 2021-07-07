Для современного человека оно может показаться, мягко говоря, необычным: речь об украшенном резьбой копыте оленя. Подробности приводит РИА Новости.
Где обнаружилась необычная находка? У входа в пещеру Единорога (это у гор Гарц в Германии).
Сколько украшению лет? Более 51 тысячи – так что его по праву можно считать старейшим.
Как уточняет Daily Mail, копыто оленя размером около шести сантиметров в длину и четырех в ширину. Ученые пришли к выводу, что костяшку сначала варили, дабы та стала мягче, а потом наносили насечки.
Сделали украшение неандертальцы. Экспертам еще предстоит выяснить, для чего именно копыто с резьбой применялось, однако в целом эта находка доказывает, что поведение неандертальцев было приближено к Homo sapiens (Человеку разумному).
Фото: AFP
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Найдено древнейшее украшение в мире
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