Найдена связь между воспалением кишечника и COVID-19

Некоторые виды воспалительных заболеваний кишечника связаны с ферментом, с помощью которого новый коронавирус попадает в клетки, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Американские медики установили: лекарственная терапия ВЗК может помогать справляться с вирусом.
Ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) экспрессируется во многих тканях. Он играет важную роль в сердечной функции, активирует гормон, регулирующий кровяное давление. Фермент участвует и в транспорте аминокислот в кишечнике. Но при коронавирусной инфекции он становится опасным: вирус SARS-CoV-2 связывается с ACE2 и использует его для заражения клеток.
Ученые из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе и ряда других медицинских центров США провели исследование поведения ACE2 при двух типах ВЗК – болезни Крона и язвенном колите, чтобы выяснить, как лекарственная терапия ВЗК, направленная на ACE2, влияет на новый коронавирус. Оба эти заболевания сопровождаются характерными для коронавируса симптомами: воспалением в пищеварительном тракте, диареей, спазмами и болью в мышцах, потерей аппетита.
– Мы выбрали эти заболевания, потому что COVID-19, известный своей атакой на легкие, часто вызывает и проблемы в ЖКТ, – приводятся в пресс-релизе –медицинского центра Седарс-Синай слова руководителя исследования профессора Дермота Макговерна. – Нам было важно определить, как COVID-19 может повлиять на пациентов с ВЗК, получающих противовоспалительные препараты. Помимо этого, появляются доказательства того, что желудочно-кишечный тракт может стать альтернативным путем проникновения SARS-CoV-2 в организм человека.
Оказалось, что при разных ВЗК фермент ACE2 ведет себя по-разному. Изучив записи почти тысячи пациентов в центре Сидарс-Синай, Вашингтонском университете в Сент-Луисе и многих других центрах по всей Северной Америке, ученые обнаружили, что при болезни Крона уровни ACE2 в тонкой кишке понижаются, а при язвенном колите в толстой кишке – повышаются. Но в обоих случаях при лечении противовоспалительными препаратами, такими как инфликсимаб, эти уровни удается нормализовать.
– Мы увидели, что эффект ACE2 зависит как от его конкретного местоположения в ЖКТ, так и от конкретного заболевания, – обозначил Макговерн.
Авторы указывают на парадоксальное и противоречивое действие фермента ACE2 при ВЗК и COVID-19: с одной стороны, люди с более высокой экспрессией ACE2 более подвержены заражению SARS-CoV-2, с другой – тот же фермент, вырабатываемый в больших количествах в кишечнике, помогает им лучше преодолевать последствия инфекции.
– Этот фермент, скорее всего, обладает противовоспалительными и антифиброзными функциями, которые могут быть полезны для некоторых пациентов с COVID-19, – отмечает ученый.
Авторы считают, что пациентам с кишечными симптомами COVID-19 нужно назначать противовоспалительные препараты, обычно используемые при ВЗК.
Опубликовано:
1162
Найдена связь между воспалением кишечника и COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter