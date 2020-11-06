Найдена связь между воспалением кишечника и COVID-19

Фото:

pixabay.com

Американские медики установили: лекарственная терапия ВЗК может помогать справляться с вирусом.Ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) экспрессируется во многих тканях. Он играет важную роль в сердечной функции, активирует гормон, регулирующий кровяное давление. Фермент участвует и в транспорте аминокислот в кишечнике. Но при коронавирусной инфекции он становится опасным: вирус SARS-CoV-2 связывается с ACE2 и использует его для заражения клеток.Ученые из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе и ряда других медицинских центров США провели исследование поведения ACE2 при двух типах ВЗК – болезни Крона и язвенном колите, чтобы выяснить, как лекарственная терапия ВЗК, направленная на ACE2, влияет на новый коронавирус. Оба эти заболевания сопровождаются характерными для коронавируса симптомами: воспалением в пищеварительном тракте, диареей, спазмами и болью в мышцах, потерей аппетита.– приводятся в пресс-релизе –медицинского центра Седарс-Синай словаОказалось, что при разных ВЗК фермент ACE2 ведет себя по-разному. Изучив записи почти тысячи пациентов в центре Сидарс-Синай, Вашингтонском университете в Сент-Луисе и многих других центрах по всей Северной Америке, ученые обнаружили, что при болезни Крона уровни ACE2 в тонкой кишке понижаются, а при язвенном колите в толстой кишке – повышаются. Но в обоих случаях при лечении противовоспалительными препаратами, такими как инфликсимаб, эти уровни удается нормализовать.– обозначил Макговерн.Авторы указывают на парадоксальное и противоречивое действие фермента ACE2 при ВЗК и COVID-19: с одной стороны, люди с более высокой экспрессией ACE2 более подвержены заражению SARS-CoV-2, с другой – тот же фермент, вырабатываемый в больших количествах в кишечнике, помогает им лучше преодолевать последствия инфекции.– отмечает ученый.Авторы считают, что пациентам с кишечными симптомами COVID-19 нужно назначать противовоспалительные препараты, обычно используемые при ВЗК.