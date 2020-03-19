Найдена партия самых больших внедорожников Ford, 15 лет простоявших в гараже

Десять самых габаритных внедорожников Ford — Excursion — нашли простоявшими без движения полтора десятка лет, аккуратно упакованными в целлофан.





Находку сделали в Дубае. Восемь из найденных внедорожников оснащены бензиновым 10-цилиндровым мотором объемом 6,8 литра мощностью 310 л.с., еще два — 325-сильным шестилитровым дизелем V8 Power Stroke.

Производство Excursion было прекращено в 2005 году. Причем в Азии модель никогда официально не продавали, пишет motor. Судя по всему, автомобили везли из-за океана, обошлась вся партия примерно в полмиллиона долларов.





Рамный Excursion имеет в длину 5760 мм, зависимую рессорную подвеску и неразрезные мосты. В основе гигантского внедорожника рама от тяжелого пикапа F-250.

Фото: David Chambers / facebook.com

