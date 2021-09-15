Найден способ сдерживания метастазов рака

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего вырастили в лаборатории коровий горох и заразили его вирусом. К собранным шарообразным частицам последнего они присоединили молекулы, целью которых был S100A9 — белок, чья повышенная экспрессия ассоциируется с развитием опухолей. Вирус не заразен, но при этом иммунитет воспринимает его как инородное тело. Вырабатываемые антитела подавляют экспрессию белка и накопление вырабатывающих его миелоидных супрессорных клеток.Специалисты также исследовали эффективность препарата как в предотвращении развития опухолей, так и в его сдерживании.В первом случае после введения наночастиц здоровым мышам также впрыскивали клетки трижды негативного рака молочной железы или меланомы. У получивших препарат мышей опухоль распространялась гораздо меньше по сравнению с контрольной группой. Во втором случае наночастицы вводили мышам, у которых уже был обнаружен метастаз в легких. У таких грызунов опухоли оказывались меньше, а жизнь – дольше. Авторы исследования отмечают, что препарат был эффективен в борьбе против особо агрессивных клеточных линий рака.