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  2. Найден простой способ сохранить остроту зрения

Найден простой способ сохранить остроту зрения

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин заявил, что с помощью всего одного упражнения можно сохранить остроту зрения и избежать таких опасных заболеваний, как катаракта и миопия.


Специалист отметил, что с возрастом эластичность хрусталика у людей снижается, на фоне чего у пожилых пациентов часто развивается катаракта. Чтобы избежать подобного исхода, необходимо начать выполнять упражнения для зрения. Некоторые из них, по словам врача, являются отличной профилактикой миопии у детей.

Для гимнастики нужен только карандаш. Его следует держать перед глазами чуть дальше носа.

– Необходимо сосредоточиться на кончике карандаша, а потом перевести взгляд максимально далеко на горизонт, стараясь там что-то разглядеть. Потом снова посмотреть на кончик, затем далеко вперед, – объяснил Сергей Агапкин.

Когда человек выполняет такое упражнение, тренируются его особые мышцы, которые изменяют кривизну хрусталика.

– После того как эти мышцы напрягаются и расслабляются, происходит снижение спазма, – уточнил Сергей Агапкин и добавил, что спазм аккомодации возникает, когда человек постоянно смотрит с близкого расстояния.

Фото: pixabay.com
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