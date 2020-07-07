Наводнения нарушили жизнь более 420 тысяч жителей Китая

Вызванные сильными ливнями наводнения в восточной китайской провинции Аньхой нарушили жизнь около 424 тыс. человек, сообщает The Paper The Paper со ссылкой на Управление чрезвычайных ситуаций.





Ливни здесь идут не прекращаясь с 2 июля, из-за чего были эвакуированы 27 тыс. жителей. Затопленными оказались более 31 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, повреждено или разрушено свыше 600 жилых домов.

Прямой экономический ущерб от наводнений оценивается в 510 млн юаней (72,5 млн долларов).





Всего в этом году из-за сезонных дождей из берегов в стране вышли 190 рек, уровень воды в двух из них побил исторические рекорды, передает ТАСС. Из-за наводнений пострадали 26 регионов Китая, 121 человек погиб или пропал без вести. Стихия нарушила привычный образ жизни более 19 млн человек.