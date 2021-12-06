Науруз из Курдистана: потратили 20 тысяч долларов, чтобы добраться до Европы, у нас ничего не осталось

У Науруз из Курдистана четверо детей, двое из которых нуждаются в серьезном лечении и реабилитации. Жизнь на родине считают невыносимой. Главным образом потому, что нет работы, нет нормальной медицины, лекарств. Для людей остро стоит вопрос, как прокормить свои семьи. Ради больных детей женщина и ее супруг решили распродать имущество и отправиться в рискованное путешествие.
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До варианта с пересечением белорусской границы пробовали добраться в Германию через Болгарию. Попытка успехом не увенчалась. Многодетная мать рассказывает, что потратили в общей сложности 20 тысяч долларов:
– Мы распродали все, что имели: недвижимость, машину. Так бы все поступили, когда на руках больные дети, а вылечить у нас их невозможно. Нам просто некуда возвращаться, мы потеряли все. И здесь сотни людей в таком положении. Мы надеемся еще, что нас услышат в Европе. Мы не бездельники, готовы работать, учить язык. Мой муж хороший строитель. Мы еще верим, что у наших детей есть будущее, иначе мы погибнем.