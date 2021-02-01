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Научные заметки на полях

Гродненский государственный аграрный университет 70 лет шагает в ногу с наукой
Сообщество преподавателей, научных сотрудников, докторантов, аспирантов, студентов УО «Гродненский государственный аграрный университет» создает особую атмосферу для развития навыков лидерства, командной работы, общения и управления. Здесь на дневной и заочной формах обучаются более 4300 студентов. Одним из важнейших направлений работы университета, которая определяет качество и профессиональный уровень подготовки специалистов агропромышленного комплекса, является научно-исследовательская и инновационная деятельность. 

Ректор университета Витольд Пестис апеллирует важными для вуза цифрами:

— За 70 лет учеными вуза создано 11 сортов мягкой озимой пшеницы и сорт озимой тритикале, четыре сорта хмеля, по одному — валерианы и винограда. Получено более 300 патентов на изобретения, разработано 40 ветеринарных препаратов, 60 видов кормов, 10 видов удобрений. Издано более 500 учебников, пособий и монографий, 400 рекомендаций производству, более 60 000 научных статей.

По итогам 2020 года выполнено 115 научно-исследовательских работ с объемом финансирования осуществленных разработок более миллиона рублей. Разработаны и прошли все необходимые стадии регистрации три ветеринарных препарата. Преподавателями и научными сотрудниками создано 12 технических условий на новые виды ветеринарных препаратов и кормовых добавок, разработано семь новых видов кормов.

Заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией «ДНК-технологии» Ольга Епишко довольна результатами работы своей команды:

Ольга Епишко. 

— Мы практически являемся центром ДНК-технологий, в котором выполняется огромный спектр исследований. В основном это наши научные разработки, которые коммерциализируются непосредственно в производство. ДНК-технологии сегодня являются неотъемлемой частью племенной работы. К примеру, у нас есть уникальное для постсоветского пространства оборудование для определения генетического потенциала животных стоимостью более миллиона долларов. После рождения у крупного рогатого скота отбирается биологический материал, который анализируется устройством. Таким образом, корову или быка нет необходимости растить несколько лет, чтобы узнать его «возможности». Сделать это можно на ранних стадиях, что выгодно с экономической точки зрения, а также для создания высокопродуктивного стада как в мясном, так и молочном животноводстве. Здесь же выявляют генетические заболевания животных, определяют степень родства и многое другое. Можем прогнозировать признаки продуктивности. Большой бум вызвало получение молока А2, которое является гипоаллергенным. Оно отправляется на экспорт в Австралию, Китай и даже Новую Зеландию. 

С прошлого года в Гродненском государственном аграрном университете работает научная лаборатория, где понятие «экстракорпоральное оплодотворение» звучит применительно к крупному рогатому скоту. 

Младший научный сотрудник Майя Каскевич. 

Заведующий отраслевой биотехнологической лабораторией по репродукции сельскохозяйственных животных Александр Дешко рассказывает о ноу-хау:

— Основное направление деятельности лаборатории — вспомогательная репродуктивная технология в животноводстве. Новый метод трансплантации, разработанный лабораторией, дает возможность выращивать эмбрионы в специальных инкубаторах, взяв за основу только яйцеклетку, и в кратчайшие сроки получить животных с заданными параметрами. С практической точки зрения это позволяет в течение трех лет удвоить удой от одной коровы.

В погоне за «быстрым молоком» во многих хозяйствах забывают о правильном кормлении коров. Заведующий научно-исследовательской лабораторией Александр Малец знает все о рационе и его составляющих:

Лаборант Екатерина Сахарова и заведующий лабораторией, доцент Александр Малец. 

— Надо понимать, что если корову с хорошей генетикой не обеспечить правильным сбалансированным питанием, то о высокой продуктивности можно забыть. Именно поэтому так важно знать, что содержится в корме, чего там не хватает. Нами налажен тесный контакт с сельхозпредприятиями Гродненщины, однако при необходимости проводим исследования для отдаленных хозяйств по всей стране. 

УНП 500134647
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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