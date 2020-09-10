Научно-технический совет создан при главе Коллегии ЕЭК

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БЕЛТА

В первом заседании совета, которое прошло в формате видеоконференции, принял участие глава ГКНТ Беларуси Александр Шумилин. В повестке заседания было пять вопросов, в том числе перспективы развития евразийской экономической интеграции и научно-технического сотрудничества, организация работы экспертных групп, разработка и реализация межгосударственных программ и инновационных проектов ЕАЭС. До конца текущего года на обсуждение совета планируется внести проект Межгосударственной программы «Интегрированная система государств – членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли». Далее – цифровые, инфраструктурные и энергетические программы, другие комплексные НИР.В ходе заседания Александр Шумилин отметил, что для реализации совместных проектов и программ необходимы эффективные инструменты поддержки совместных инициатив с четким определением источников их финансирования. В этой связи он предложил научно-техническому совету при председателе Евразийской экономической комиссии использовать положительный опыт работы Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, который работает над проектом новой Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года и рассмотреть возможные источники и механизмы для финансирования межстрановых программ.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. Государствами – членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза, который формируют Совет Комиссии и Коллегия Комиссии. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках ЕАЭС. С 1 февраля 2020 года председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии стал представитель Беларуси Михаил Мясникович.