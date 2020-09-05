Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Научно-просветительская экспедиция с Благодатным огнем от Гроба Господня прибыла в агрогородок Вишов

Научно-просветительская экспедиция с Благодатным огнем от Гроба Господня прибыла в агрогородок Вишов

Участники XXVII Международной научно-просветительской экспедиции «Дарога да святыняў» с Благодатным огнем от Гроба Господня прибыли сегодня в агрогородок Вишов Белыничского района. Перед этим экспедиция проследовала по маршруту от Свято-Духова кафедрального собора в Минске, через Барановичcкий район, Осиповичи, Краснополье, Костюковичи, Хотимск и Климовичи. 





В церкви в честь святых Апостолов Петра и Павла прошло богослужение. Затем участники экспедиции высадили аллею деревьев на территории храма.

Уже завтра паломники прибудут в Белыничи и доставят Благодатный огонь в храм Белыничской иконы Божией Матери.
























Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: САЗОНОВ Андрей
Версия для печати
Новости и статьи
В Гродно вынесен приговор мужчине, от побоев которого скончалась его пятимесячная дочь
Теннис. Герасимов не смог пробиться в основную сетку турнира в Австрии
Авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты по маршруту Минск – Рига с 14 сентября
Савиных: протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой в Логойском районе
Врач-диетолог рассказал, как побороть вечернюю тягу к сладкому
Предприятия "Беллесбумпрома" рассчитывают заключить долгосрочные контракты на поставки в США
Ефремова признали виновным в смертельном ДТП
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Учения «Славянское братство – 2020» пройдут на полигоне Брестский
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет женщины без ребенка
Макей и глава МИД Нидерландов обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы ее развития
В Рогачевском районе бесправник насмерть сбил пожилого пешехода
В Ивановском районе сотрудники милиции нашли потерявшегося ребенка-инвалида в пяти километрах от дома
Андрейченко в АСЕАН: Беларусь была и остается надежным мостом между Востоком и Западом
В Египте обнаружили таинственное захоронение
Погода 9 сентября: преимущественно без осадков и до 23 градусов тепла
Ученые создали минерал с «настраиваемыми» свойствами
Андрейченко: все большую актуальность в эру постправды и фейковых новостей приобретает информационная безопасность
Яровой рапс в Беларуси убран более чем с половины площадей
Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подлость и трусость
Президентская библиотека предлагает увидеть Минск в разных ипостасях
ГПК: Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины
Китай запустил новый оптический спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-11 02»
12 человек погибли при обрушении шахты в Пакистане
Семья Мацур обживается в новой квартире от ОАО «Новоселки-Лучай» на Поставщине
В Пинском районе планируют построить новую базу отдыха
Новая остановка, безбарьерная среда, продвижение по карьерной лестнице – как помогает власть в регионах
Кормили поросенка, а ели медвежата – видео
Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 27,5 млн
За должность председателя правящей партии Японии поборются три кандидата
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Смелость бежать
Председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: «Мы работаем в штатном режиме»
Меньше гостей, сокращение расходов на торжество, интерес иностранцев к регистрации брака в Беларуси — как коронавирус изменил свадебную индустрию
Концертный сезон в Брестском театре драмы откроет юбилейный вечер Александра Сосновского
US Open близится к развязке
52-летняя Валерия в молодежном наряде покорила Instagram
Литовские футболисты победили албанцев во втором туре Лиги наций УЕФА
В чемпионате WorldSkills Belarus — 2020 во второй раз посоревнуются в аграрных компетенциях
Полторы сотни предметов быта, ремесел и одежды предков представлены на выставке в Бресте
Члены так называемого координационного совета пытались бежать за границу – получилось не у всех
В деревне Гатовщина Глубокского района введена в строй автоматическая станция по обезжелезиванию воды стоимостью 170 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательная физика
В сельхозпредприятиях Гродненщины началась массовая уборка картофеля
Белорусские волейболисты уступили соперникам из Чехии на юниорском ЧЕ в Италии
Сети через реку и незарегистрированное оружие: для инспекторов по охране природы наступила горячая пора
Авторы
СКАНИРУЙТЕ