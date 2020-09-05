Научно-просветительская экспедиция с Благодатным огнем от Гроба Господня прибыла в агрогородок Вишов

В церкви в честь святых Апостолов Петра и Павла прошло богослужение. Затем участники экспедиции высадили аллею деревьев на территории храма.Уже завтра паломники прибудут в Белыничи и доставят Благодатный огонь в храм Белыничской иконы Божией Матери.