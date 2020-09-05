Участники XXVII Международной научно-просветительской экспедиции «Дарога да святыняў» с Благодатным огнем от Гроба Господня прибыли сегодня в агрогородок Вишов Белыничского района. Перед этим экспедиция проследовала по маршруту от Свято-Духова кафедрального собора в Минске, через Барановичcкий район, Осиповичи, Краснополье, Костюковичи, Хотимск и Климовичи.
В церкви в честь святых Апостолов Петра и Павла прошло богослужение. Затем участники экспедиции высадили аллею деревьев на территории храма.
Уже завтра паломники прибудут в Белыничи и доставят Благодатный огонь в храм Белыничской иконы Божией Матери.
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Научно-просветительская экспедиция с Благодатным огнем от Гроба Господня прибыла в агрогородок Вишов
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Фото: САЗОНОВ Андрей