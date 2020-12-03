Научно-производственный центр биотехнологий открылся в Минске

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в Институте микробиологии НАН Беларуси. Здесь ученые будут заниматься разработкой медицинских и ветеринарных препаратов, пищевых и кормовых добавок, средств защиты растений и биоудобрений.
Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси академик Владимир Гусаков на церемонии открытия сказал, что создание НПЦ биотехнологий – важный шаг в направлении повышения конкурентоспособности отечественной биотехнологии и укрепления ее авторитета на мировой арене:
– За Академией наук закреплена важная функция – научное сопровождение развития биотехнологий в Беларуси. По итогам этого года в стране произведено биотехнологической продукции на 1 миллиард долларов.
Академия наук становится настоящей научно-производственной корпорацией. Уже сейчас практически в каждом институте, в каждом центре создаются производства, чтобы ученые не только выполняли фундаментальные и прикладные научные исследования, но и приносили доход.
– Каждый ученый хочет, чтобы его разработка не лежала где-то на полке, а применялась на практике. Именно по этому пути мы и идем, – отметила на церемонии открытия директор Института микробиологии Эмилия Коломиец. –Благодаря открытию своего производства мы получили возможность реализовывать разработки и производить свою продукцию. Фактически теперь мы можем реализовать наши идеи от пробирки до рынка. Для ученых видеть результаты своего труда, воплощенные в реальных продуктах, очень важно. Это будет стимулировать коллектив на генерацию новых идей.
Что представляет собой НПЦ биотехнологий? Это биотехнологическое производство полного цикла, оснащенное современным технологическим оборудованием для ферментации микроорганизмов-продуцентов и получения различных товарных форм биопрепаратов. На церемонии открытия специалисты высказали уверенность, что появление такого центра поспособствует насыщению внутреннего рынка конкурентоспособной и экологически безопасной биотехнологической продукцией, расширению ее ассортимента и развитию биотехнологии в стране в целом.
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Фото: Александр КУШНЕР