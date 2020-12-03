Научно-производственный центр биотехнологий открылся в Минске

Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси академик Владимир Гусаков на церемонии открытия сказал, что создание НПЦ биотехнологий – важный шаг в направлении повышения конкурентоспособности отечественной биотехнологии и укрепления ее авторитета на мировой арене:Академия наук становится настоящей научно-производственной корпорацией. Уже сейчас практически в каждом институте, в каждом центре создаются производства, чтобы ученые не только выполняли фундаментальные и прикладные научные исследования, но и приносили доход.Что представляет собой НПЦ биотехнологий? Это биотехнологическое производство полного цикла, оснащенное современным технологическим оборудованием для ферментации микроорганизмов-продуцентов и получения различных товарных форм биопрепаратов. На церемонии открытия специалисты высказали уверенность, что появление такого центра поспособствует насыщению внутреннего рынка конкурентоспособной и экологически безопасной биотехнологической продукцией, расширению ее ассортимента и развитию биотехнологии в стране в целом.