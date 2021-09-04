Научно-практическая конференция «Капыльскiя чытаннi» проходит на Дне белорусской письменности в Копыле

На дне белорусской письменности в средней школе № 2 имени Тишки Гартного сегодня проходит научно-практическая конференция "Капыльскiя чытаннi". В ней принимают участия представители Национальной академии наук, Министерства культуры и образования, Белорусского фонда культуры, Минского областного исполнительного комитета, Копыльского районного исполнительного комитета. Отдельные доклады выступающих посвящены выдающимся деятелям Копыльщины — первому послу Советской Беларуси Михаилу Морозу, герою Беларуси, академику Михаилу Высоцкому, белорусскому классику Кузьме Чорному и другим деятелям науки, культуры и политики.
В 15.00 на конференции начнется работа по секциям. Здесь подробно будут исследованы копыльский фольклор, топонимия местности, особенности местной разговорной речи, культурные связи белорусов и татар и многие другие темы.
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