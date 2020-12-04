Нацстратегия активного долголетия до 2030 года утверждена в Беларуси

Положения стратегии будут учитываться при разработке проектов программ социально-экономического развития страны, госпрограмм до 2030 года, правовых актов.Нацстратегия разработана с целью условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни посредством адаптации государственных и общественных институтов к проблеме старения.Стратегия направлена на решение шести основных задач. Среди них – обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, создание условий для их социальной включенности и всестороннего участия в жизни общества; стимулирование продолжительности трудовой жизни, формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан; обеспечение возможности для обучения в течение всей жизни, расширение доступа к образованию и повышению квалификации. В числе задач и создание условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия; развитие соцобслуживания; создание адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности.В документе 55 мероприятий для реализации стратегии. Это совершенствование законодательства о соцобслуживании, обеспечение в коллективных договорах, тарифных соглашениях норм против возрастной дискриминации при приеме и увольнении работников, организация работы советов пожилых граждан при местных органах власти, кружков, экскурсионных поездок, разработка туристических маршрутов, адаптированных для пожилых граждан, повышение квалификации для медработников в части геронтологии и др.